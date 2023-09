Das 44. Straßenfest des Liederkranzes in der Walddorfer Ortsmitte wurde bei bestem Sommerwetter hervorragend angenommen. Was am Wochenende dort gelaufen ist.

Sonne, Sonnenblumen, Stimmung: Sowohl bei Simon Wild am Samstag als auch zum Frühschoppen oder -bier am Sonntag war das Festzelt des Liederkranzes Walddorf voll. Foto: Veit Müller Sonne, Sonnenblumen, Stimmung: Sowohl bei Simon Wild am Samstag als auch zum Frühschoppen oder -bier am Sonntag war das Festzelt des Liederkranzes Walddorf voll. Foto: Veit Müller

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.