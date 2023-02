Erst beim zweiten oder dritten Blick fällt auf, dass der Mann mit dem zerfurchten Gesicht keine Beine mehr hat. Attila Janics hat ihn gleich mehrfach abgelichtet. Die Bilder des Fotografen aus Metzingens Partnerstadt Nagykálló sind jetzt in Bettina Scharpings Galerie "Art&Deco" in der Hindenburgstraße zu sehen. Foto: Andreas Fink Erst beim zweiten oder dritten Blick fällt auf, dass der Mann mit dem zerfurchten Gesicht keine Beine mehr hat. Attila Janics hat ihn gleich mehrfach abgelichtet. Die Bilder des Fotografen aus Metzingens Partnerstadt Nagykálló sind jetzt in Bettina Scharpings Galerie "Art&Deco" in der Hindenburgstraße zu sehen. Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.