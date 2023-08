Nicht erst seit dem 15. August ist klar, dass der Wolf auf der Alb angekommen ist. Das Tier tappte bei Römerstein in eine Fotofalle, in den zwölf Tagen zuvor ganz in der Nähe in Wiesensteig und Dettingen/Teck. Fachleute gehen davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich auch hier das erste Rudel bildet. Die Bevölkerung reagiert immer noch entspannt. Ein »Fördergebiet Wolfsprävention« würde der Schäferei Zuschüsse für den Herdenschutz bringen.

Das Bild zeigt einen Wolf, der in einem Wildpark hinter einem Baum hervorschaut. Von dem Römersteiner Wolf gibt es nur ein Schwarz-Weiß-Bild einer Wildkamera. FOTO: MIRGELER/DPA Das Bild zeigt einen Wolf, der in einem Wildpark hinter einem Baum hervorschaut. Von dem Römersteiner Wolf gibt es nur ein Schwarz-Weiß-Bild einer Wildkamera. FOTO: MIRGELER/DPA

