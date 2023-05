Seit Jahren gammelt der »Hohe Felsen« an der B465 am Ortseingang von Seeburg vor sich hin. Ob die früher so beliebte Gaststätte eine Zukunft hat?

Der »Hohe Felsen« vom Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite aus gesehen. Die Dachfenster stehen offen, ebenso die Fenster zur Straße. Einige sind herausgerissen. Aus dem Inneren riecht’s modrig. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die einst stolze Gastwirtschaft einfällt oder abgerissen werden muss. Foto: Andreas Fink Der »Hohe Felsen« vom Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite aus gesehen. Die Dachfenster stehen offen, ebenso die Fenster zur Straße. Einige sind herausgerissen. Aus dem Inneren riecht’s modrig. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die einst stolze Gastwirtschaft einfällt oder abgerissen werden muss. Foto: Andreas Fink

