Das Bild zeigt den Stumpf einer vom Pilz befallenen Esche. Sebastian Stengeli, freiberuflicher Forstsachversändiger aus Regensburg, der die die »Forsteinrichtung 2023 bis 2032« für den Uracher Stadtwald gemacht hat, hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ein paar Exemplare das Eschentriebsterben überleben. FOTO: FINK Das Bild zeigt den Stumpf einer vom Pilz befallenen Esche. Sebastian Stengeli, freiberuflicher Forstsachversändiger aus Regensburg, der die die »Forsteinrichtung 2023 bis 2032« für den Uracher Stadtwald gemacht hat, hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ein paar Exemplare das Eschentriebsterben überleben. FOTO: FINK

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.