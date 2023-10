Bereits kurz nachdem er bei Walddorfhäslach an der autobahnähnlichen B27 aufgestellt worden war, bekam er den Titel »fleißigster Blitzer Deutschlands«. Denn keiner blitzte so häufig wie er. Das war vor fünf Jahren. Ist er auch heute noch eine »Gelddruckmaschine«?

Im Jahr 2018 wurden die beiden Blitzersäulen an die Fahrspuren der B27 bei Walddorfhäslach installiert. In den ersten sechs Monaten blitzten sie etwa 240.000-mal. Fünf Jahre später hat sich die Zahl der Bußgeldverfahren »normalisiert«. Foto: Ralf Rittgeroth Im Jahr 2018 wurden die beiden Blitzersäulen an die Fahrspuren der B27 bei Walddorfhäslach installiert. In den ersten sechs Monaten blitzten sie etwa 240.000-mal. Fünf Jahre später hat sich die Zahl der Bußgeldverfahren »normalisiert«. Foto: Ralf Rittgeroth

