Walddorfhäslach will in diesem Jahr Weihnachtsmarkt und Krämermarkt zusammen auf den dritten Adventssonntag legen. Kommt ab Frühjahr 2024 auch ein regelmäßiger Wochenmarkt mit Produkten aus dem Ort?

Auch in diesem Jahr gibt es in Walddorfhäslach wieder einen Weihnachtsmarkt, diesmal zusammen mit dem Krämermarkt. Foto: Veit Müller Auch in diesem Jahr gibt es in Walddorfhäslach wieder einen Weihnachtsmarkt, diesmal zusammen mit dem Krämermarkt. Foto: Veit Müller

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.