Man kann auf sieben Kilometern viel erleben. So lang beziehungsweise: kurz war der 2023er-Waldumgang des Uracher Gemeinderats. Forstbereichsleiter Michael Herb und seine beiden Uracher Förster Uli Meyer und Ulrich Wahl führten die Runde vom Modellflugplatz in Hengen über einen Schlenker übers Schafhaus zum Feldherrenhügel und zurück. Zur Sprache kamen nicht nur ureigene Wald-Themen wie die Naturverjüngung oder Zukunftsbäume, sondern auch Themen wie erneuerbare Energien auf Uracher Markung oder das künftige Schafhaus - Dinge also, die die Stadt nicht weniger bewegen.

Beim Waldumgang des Uracher Gemeinderats markiert Stadträtin Petra Mayer-Bock unter den Augen von Forstbereichsleiter Michael Herb einen »Z-Baum«. Die drei Punkte am Stamm zeigen den Waldarbeitern an, dass sie besonders darauf achten müssen, dass er nicht von anderen fallenden Bäumen beschädigt werden darf. Foto: Andreas Fink Beim Waldumgang des Uracher Gemeinderats markiert Stadträtin Petra Mayer-Bock unter den Augen von Forstbereichsleiter Michael Herb einen »Z-Baum«. Die drei Punkte am Stamm zeigen den Waldarbeitern an, dass sie besonders darauf achten müssen, dass er nicht von anderen fallenden Bäumen beschädigt werden darf. Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.