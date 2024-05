Am Donnerstag, 9. Mai öffnet das Freibad in Metzingen. Das Schwimmmeister-Team gibt Vollgas, damit alles rechtzeitig fertig wird.

Die Schwimmmeister haben bis zur Eröffnung des Freibads am 9. Mai noch viel zu tun. Bis zu sechs Tage können vergehen, bis das Becken wieder voll mit Wasser ist. Foto: kug Die Schwimmmeister haben bis zur Eröffnung des Freibads am 9. Mai noch viel zu tun. Bis zu sechs Tage können vergehen, bis das Becken wieder voll mit Wasser ist. Foto: kug

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.