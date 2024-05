An Himmelfahrt - dem 9. Mai also - macht das Uracher Höhenfreibad auf. Bis dahin sollte das neue Planschbecken fertig sein. Jetzt haben Schülerinnen und Schüler der Barbara-Gonzaga-Gemeinschaftsschule begonnen, unter der Anleitung des Metzinger Graffiti-Artists Sascha Schollbach alias Arsen Graffiti die Wand daneben in eine bunte Unterwasserlandschaft zu verwandeln.

Das neue Kinderplanschbecken des Uracher Höhenfreibads nimmt Gestalt an. Im Hintergrund ist der Hohenurach zu sehen. Foto: Andreas Fink

