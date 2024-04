Im Schwäbischen Albverein Wannweil gibt's eine ganz besondere Gruppe: die Lichtstub'. Im Winterhalbjahr treffen sich Frauen zum Stricken, Basteln, Kartenspielen, Kaffeetrinken - und Schwätzen. Was die Wannweiler Lichtstub' so besonders macht.

In der Lichtstub' des Wannweiler Albvereins spielen die Frauen Karten, Brettspiele, stricken, trinken Kaffee und reden über Gott und die Welt - und das schon seit 44 Jahren. Foto: Andreas Fink In der Lichtstub' des Wannweiler Albvereins spielen die Frauen Karten, Brettspiele, stricken, trinken Kaffee und reden über Gott und die Welt - und das schon seit 44 Jahren. Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.