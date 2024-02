Vom Hohenurach aus hatten Schüler im Jahr 2012 die Buchstaben G E G für »Graf-Eberhard-Gymnasium« aufgenommen. Im Anschluss ist die Ermstalhalle und die kleinere Diegelehalle zu sehen, dahinter das Gymnasium (rechts) und die Realschule (links). Das GEG ist der Investitionsschwerpunkt der Stadt Bad Urach der nächsten Jahre schlechthin. Foto: PRIVAT Vom Hohenurach aus hatten Schüler im Jahr 2012 die Buchstaben G E G für »Graf-Eberhard-Gymnasium« aufgenommen. Im Anschluss ist die Ermstalhalle und die kleinere Diegelehalle zu sehen, dahinter das Gymnasium (rechts) und die Realschule (links). Das GEG ist der Investitionsschwerpunkt der Stadt Bad Urach der nächsten Jahre schlechthin. Foto: PRIVAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.