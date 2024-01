Seit 1848 gab es den kommunalen Schlachthof und seit 1883 bis 2022 wurde in der Sannentalstraße geschlachtet. Jetzt stellt sich die Frage, was aus dem Grundstück wird, das längst von einem Wohngebiet umgeben ist. Foto: Thomas Füssel Seit 1848 gab es den kommunalen Schlachthof und seit 1883 bis 2022 wurde in der Sannentalstraße geschlachtet. Jetzt stellt sich die Frage, was aus dem Grundstück wird, das längst von einem Wohngebiet umgeben ist. Foto: Thomas Füssel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.