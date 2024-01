Rainer Hampel (links, Fahrer), Sonja Pfeiffer (Gemeindeverwaltung, betreut das Bürgerauto), Hans Storz (Fahrer), Helmut Strittmatter (Fahrer, im Auto) und Bürgermeisterin Silke Höflinger zeigen im Dezember 2021 das Bürgerauto. Nicht dabei ist der Fahrer Roland Herrmann. Foto: Veit Müller Rainer Hampel (links, Fahrer), Sonja Pfeiffer (Gemeindeverwaltung, betreut das Bürgerauto), Hans Storz (Fahrer), Helmut Strittmatter (Fahrer, im Auto) und Bürgermeisterin Silke Höflinger zeigen im Dezember 2021 das Bürgerauto. Nicht dabei ist der Fahrer Roland Herrmann. Foto: Veit Müller

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.