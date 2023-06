Solche Züge vom Typ Coradia Stream High Capacity von Alstom sollen ab Ende 2025 im Großraum Stuttgart mit bis zu Tempo 200 im Regionalverkehr eingesetzt werden – auch auf der Neckar-Alb-Bahn Stuttgart–Tübingen. VISUALISIERUNG: ALSTOM Foto: Gea Solche Züge vom Typ Coradia Stream High Capacity von Alstom sollen ab Ende 2025 im Großraum Stuttgart mit bis zu Tempo 200 im Regionalverkehr eingesetzt werden – auch auf der Neckar-Alb-Bahn Stuttgart–Tübingen. VISUALISIERUNG: ALSTOM Foto: Gea

