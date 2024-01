Die Gemeinde Wannweil hat 2019 eine raue Rampe in die Echaz gebaut und dafür hohe Fördermittel bekommen. Beim Hochwasser am 28. Juni 2021 wurde sie weggespült, noch bevor sie das Regierungspräsidium abgenommen hat. Jetzt verlangt das RP, dass die Gemeinde das Fluss-Bauwerk wieder herrichtet, um an die restlichen Fördergelder zu kommen - oder alles wieder zurückzahlt. Das schmeckt dem Gemeinderat gar nicht.

So hat die raue Rampe an der Echaz in Wannweil vor dem Hochwasser am 28. Juni 2021 ausgesehen. Die Wassermassen haben sie zerstört. Foto: Ralf Rittgeroth

