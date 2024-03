Die Gemeinde Wannweil beteiligt sich an der landkreisweiten Klimaschutzkoordinationsstelle. Das hat jetzt der Gemeinderat beschlossen. Dafür macht sie im Jahr 3.500 Euro locker. Was hinter dem Projekt steckt, das Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird.

Dr. Uli Hasert ist der Leiter der Klimaschutz-Agentur Reutlingen. Foto: GEA-Archiv Dr. Uli Hasert ist der Leiter der Klimaschutz-Agentur Reutlingen. Foto: GEA-Archiv

