Schüler aus der Leichtathletik-Gruppe der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule in Walddorfhäslach erzielen in Friedrichshafen als einziges Team über 13.000 Punkte. Der Bodensee-Schulcup ist Teil von »Jugend trainiert für Olympia«.

Das erfolgreiche Leichtathletik-Team der Walddorfhäslacher Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule. Im Hintergrund die beiden Sportlehrer Grischa Jauch (links) und Benjamin Huber. Foto: Schule Das erfolgreiche Leichtathletik-Team der Walddorfhäslacher Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule. Im Hintergrund die beiden Sportlehrer Grischa Jauch (links) und Benjamin Huber. Foto: Schule

