Berührender Augenblick: Der Vorsitzende des Riederich-Teams, Valentin Bicker trägt die aus dem Altar entnommene Reliquie in die Sakristei. Sie wird in Rottenburg aufbewahrt, nicht in Riederich oder Metzingen, und nach der Sanierung mit Umbau wieder in den dann kleineren Altar eingesetzt. FOTO: SANDER Berührender Augenblick: Der Vorsitzende des Riederich-Teams, Valentin Bicker trägt die aus dem Altar entnommene Reliquie in die Sakristei. Sie wird in Rottenburg aufbewahrt, nicht in Riederich oder Metzingen, und nach der Sanierung mit Umbau wieder in den dann kleineren Altar eingesetzt. FOTO: SANDER

