Die Malteser in Walddorfhäslach feierten am Samstag ihr zehnjähriges Bestehen. In der vergangenen Dekade mussten sie viele sehr herausfordernde Aufgaben erledigen. Einsätze bei Hochwasserkatastrophe, in der Flüchtlingskrise und bei der Corona-Pandemie.

Die Leitung der First-Responder-Gruppe der Malteser in Walddorfhäslach: Olfert Alter (Zweiter von links), Janina Schmid und Jonathan Krämer, umrahmt von Bürgermeisterin Silke Höflinger und Florian Hambach, stellvertretender Diözesanleiter der Malteser. Foto: Veit Müller Die Leitung der First-Responder-Gruppe der Malteser in Walddorfhäslach: Olfert Alter (Zweiter von links), Janina Schmid und Jonathan Krämer, umrahmt von Bürgermeisterin Silke Höflinger und Florian Hambach, stellvertretender Diözesanleiter der Malteser. Foto: Veit Müller

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.