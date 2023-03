An diesem Morgen gibt’s keinen Luftalarm, der Krieg ist trotzdem nie ganz weg: Videokonferenz zwischen zwei Ermstal-Schulen und einer Schule am Schwarzen Meer.

Videokonferenz zwischen der Georg-Goldstein-Schule in Bad Urach, der Schönbein-Realschule Metzingen und der Schule in Arzys (Ukraine). Links im Bild ist der Bürgermeister von Arzys, Sergey Parpulansky zu sehen, rechts die ukrainische Übersetzerin Natalia Petrenko. Vor Ort in Urach übersetzte Nicole Schäfer. Die Mutter der Schülerin kommt aus der Ukraine, ihr Vater aus Kasachstan. FOTOS: FINK Foto: Andreas Fink Videokonferenz zwischen der Georg-Goldstein-Schule in Bad Urach, der Schönbein-Realschule Metzingen und der Schule in Arzys (Ukraine). Links im Bild ist der Bürgermeister von Arzys, Sergey Parpulansky zu sehen, rechts die ukrainische Übersetzerin Natalia Petrenko. Vor Ort in Urach übersetzte Nicole Schäfer. Die Mutter der Schülerin kommt aus der Ukraine, ihr Vater aus Kasachstan. FOTOS: FINK Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.