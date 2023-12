Unbekannter sprüht Reizgas ins Gesicht eines 39-Jährigen in Dußlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUßLINGEN. Am Sonntagmorgen ist ein 39-Jähriger in der Hechinger Straße in Dußlingen von einem bislang Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Als der 39-Jährige auf dem Nachhauseweg war, soll nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 2.30 Uhr ein noch unbekannter Mann ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Ferner soll mit einem größeren Gegenstand auf den Kopf des 39-Jährigen eingeschlagen worden sein. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (pol)