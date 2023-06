Die Berg-Ulmen, in der Region Neckar-Alb noch die am weitesten verbreitete Ulmen-Art, mögen gut wasserversorgte Standorte und gedeihen so auch im Brühlbachtal, in das der Uracher Wasserfall strömt. Im Bild ein Geflecht aus Ulmenzweigen. FOTOS: PFISTERER Die Berg-Ulmen, in der Region Neckar-Alb noch die am weitesten verbreitete Ulmen-Art, mögen gut wasserversorgte Standorte und gedeihen so auch im Brühlbachtal, in das der Uracher Wasserfall strömt. Im Bild ein Geflecht aus Ulmenzweigen. FOTOS: PFISTERER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.