Das hat gedauert, seit Dezember liegt die Freigabe von der Gemeinde und der Versicherung vor: Am Sporthaus und am Tennisheim waren am 23. Juni 2021 Schäden in Höhe von rund 150.000 Euro entstanden. Nun starten die Renovierungsarbeiten, die etwa drei Monate dauern werden.

Spanplatten statt Fenster: Lothar Schefenacker (links) und Ulrich Sensbach vom Vorstandsteam des TSV Riederich freuen sich, dass die Hagelschäden vom Sommer 2021 endlich behoben werden können Foto: Kirsten Oechsner

