Valerie Burdukov aus dem Bad Uracher Ortsteil Sirchingen ist am Freitag in der RTL-Show »Ninja Warrior Germany« zu sehen. Die 22 Jahre alte Turnerin des SV Hülben ist sogar eines der Werbegesichter des Formats - obwohl sie keine vollständige Bewerbung abgegeben hatte.

Valerie Burdukov aus Sirchingen ist eines der Werbegesichter für die TV-Show Ninja Warrior Germany. Foto: Markus Hertrich/RTL Valerie Burdukov aus Sirchingen ist eines der Werbegesichter für die TV-Show Ninja Warrior Germany. Foto: Markus Hertrich/RTL

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.