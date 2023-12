Erleichterung und Aufatmen: Kohlberg hat einen neuen Bürgermeister – und das gleich im ersten Wahlgang: Anderthalb Stunden nach Schließung der Wahllokale hat der stellvertretende Bürgermeister Stefan Ade am Sonntagabend den Sieger der Wahl bekannt gegeben: Thomas Franz aus Reutlingen, der als Letzter seinen Hut in den Ring geworfen hatte, hat am Sonntag exakt 70 Prozent der Stimmen erhalten – bei einer Wahlbeteiligung von 61,4 Prozent. »Ich hatte mit einer höheren Wahlbeteiligung gerechnet«, sagte Ade, »das Wetter hat aber wohl einige daran gehindert, wählen zu gehen.«

Thomas Franz ist der neue Bürgermeister von Kohlberg. Eingerahmt ist der neue »Mr. Jusi« hier von seiner Frau Tanja und seinem Sohn Christian. Foto: Andreas Fink Thomas Franz ist der neue Bürgermeister von Kohlberg. Eingerahmt ist der neue »Mr. Jusi« hier von seiner Frau Tanja und seinem Sohn Christian. Foto: Andreas Fink

