Die 25-jährige Tamara Kless aus Walddorfhäslach setzte sich in Bayern in ihrer Paradedisziplin Western Horsemanship gegen starke Konkurrenz durch. Auf Pferdehof aufgewachsen.

Tamara Kless auf ihrem Pferd Hot Cielo Blues. Foto: Art&Light/artnlight.de Tamara Kless auf ihrem Pferd Hot Cielo Blues. Foto: Art&Light/artnlight.de

