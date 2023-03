Urach war in den 70er-Jahren ein Magnet in Sachen Blues. Hier gaben sich Berühmtheiten wie John Lee Hooker, Blind John Davis, das Bluesduo von Sonny Terry (Mundharmonika) und Brownie McGhee (Gitarre) sowie Memphis Slim ein Stelldichein. Foto: Christoph Wagner Urach war in den 70er-Jahren ein Magnet in Sachen Blues. Hier gaben sich Berühmtheiten wie John Lee Hooker, Blind John Davis, das Bluesduo von Sonny Terry (Mundharmonika) und Brownie McGhee (Gitarre) sowie Memphis Slim ein Stelldichein. Foto: Christoph Wagner

