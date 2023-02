Die Stadtwerke Metzingen (SWM) sind mittlerweile in allen Sparten zu Hause. In diesem Jahr erwarten sie einen Rekordgewinn in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro, der vollständig in die Rücklagen eingestellt wird. Geld in die Hand nehmen wollen die SWM für Fotovoltaik, Elektro-Mobilität, Blockheizkraftwerke und die Bäderlandschaft. FOTOS: PLEUL/DPA, JUWI, FÜSSEL, PFISTERER, FINK

