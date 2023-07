Wie schon im Jahr zuvor hatten die Schülerinnen und Schüler aller drei Jahrgänge der Metzinger Modeschule die Möglichkeit, ihre eigens entworfenen Outfits in der »Motorworld Manufaktur Metzingen« von Models präsentieren zu lassen. Foto: Frank Pieth Wie schon im Jahr zuvor hatten die Schülerinnen und Schüler aller drei Jahrgänge der Metzinger Modeschule die Möglichkeit, ihre eigens entworfenen Outfits in der »Motorworld Manufaktur Metzingen« von Models präsentieren zu lassen. Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.