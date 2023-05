Sich wie früher auf Glasplatte fotografieren lassen - in Beuren geht das jetzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BEUREN. Im Rahmen des Jubiläums des Landkreises Esslingen geht eine Veranstaltungsreihe des Freilichtmuseums unter dem Titel »Hausbesuche« auf Spurensuche zu alten Gebäuden, die im Museumsdorf eine zweite Heimat gefunden haben. Extra zu den Hausbesuchen werden Zeitzeugen zugegen sein, die eng mit der Geschichte des jeweiligen Gebäudes verbunden waren. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Zum Auftakt geht es am Pfingstsonntag, 28. Mai, bei der Veranstaltung »Als 1999 das Fotoatelier aus Kirchheim/Teck verschwand … « von 13 bis 17 Uhr auf Spurensuche zu einem von wenigen, deutschlandweit noch erhaltenen Tageslichtfotoatelier. Von seiner einzigartigen Geschichte werden Zeitzeugen wie Rainer Laskowski, der ehemalige Leiter der Städtischen Museen Kirchheim/Teck, berichten. Außerdem gibt es einen Vortrag zu historischer Fotografie, Führungen zur Hausgeschichte und den vom SWR gedrehten Film »Hofmanns-Erzählungen – Ein Fotoatelier und seine Geschichte«. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich von dem Wander-Photographen Peter Michels auf Glasplatte fotografieren zu lassen.

Das mehr als hundert Jahre alte Fotoatelier wurde in einem Kirchheimer Garten wiederentdeckt und anschließend ins Freilichtmuseum Beuren transloziert. Schließlich wurde dieses einzigartige Kleinod der Fotogeschichte 2003 feierlich an seinem heutigen Standort wiedereröffnet. Wer noch Fotos, Presseberichte oder persönliche Andenken an das Fotoatelier hat, kann diese mitbringen und damit die Spurensuche bereichern. (eg)

www.freilichtmuseum-beuren.de

0711 3902-41890