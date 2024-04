Schwabenlandfilm-Geschäftsführer Frieder Scheiffele (Mitte) bei dem Interview mit Walter Schultheiß, der am 25. Mai hundert wird, und seiner 2021 verstorbenen Frau Trudel Wulle. Das Interview wird ebenfalls auf den DVDs zu finden sein, die Frieder Scheiffele zusammen mit Fans Walter Schultheiß zum Hundertsten schenken will. FOTO: PRIVAT Schwabenlandfilm-Geschäftsführer Frieder Scheiffele (Mitte) bei dem Interview mit Walter Schultheiß, der am 25. Mai hundert wird, und seiner 2021 verstorbenen Frau Trudel Wulle. Das Interview wird ebenfalls auf den DVDs zu finden sein, die Frieder Scheiffele zusammen mit Fans Walter Schultheiß zum Hundertsten schenken will. FOTO: PRIVAT

