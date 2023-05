Schutz vor Starkregen an Neckar und Erms

Bitte aktivieren Sie Javascript

NECKARTENZLINGEN. Ende April gaben Regierungspräsidentin Susanne Bay und Bürgermeisterin Melanie Braun beim feierlichen Spatenstich den Startschuss. Gestern, am 15. Mai, begannen die Baumaßnahmen zur Ertüchtigung der Hochwasserschutzeinrichtungen entlang der Straße »Neckarstraße/In der Steige« am rechten Neckarufer oberhalb der Neckarbrücke in Neckartenzlingen. Die vorgesehenen Maßnahmen gliedern sich in drei Bereiche: »Stuttgarter Straße«, »Neckarstraße/In der Steige« und Im Wasen. Die Ertüchtigung der Hochwasserschutzeinrichtungen wird entgegen der ursprünglichen Planung zunächst in der »Neckarstraße/In der Steige« am rechten Neckarufer oberhalb der Neckarbrücke beginnen. Diese Arbeiten werden etwa drei Wochen dauern.

Dazu muss die B 297 abschnittsweise in Fahrtrichtung Nürtingen halbseitig gesperrt werden. Die Linksabbiegerspur aus Richtung Nürtingen zur Fahrt auf die Neckarbrücke entfällt. Radfahrer können entweder die Engstelle passieren oder über die Neckarbrücke auf den Betriebsweg entlang der rechten Neckarseite ausweichen und dann über die Fußgängerbrücke bei der Ermsmündung wieder auf die linke Neckarseite wechseln.

Fußgängerbrücke gesperrt

Sobald die Baumaßnahmen in diesem Abschnitt fertiggestellt sind, wird die Engstelle um rund 150 Meter neckarabwärts auf der Stuttgarter Straße verschoben. In diesem Bereich, der ebenfalls einen rund 150 Meter langen Bereich umfasst, muss die in Fahrtrichtung Nürtingen rechte Straßenseite für den Verkehr gesperrt werden.

Es wird dann eine Ampel eingerichtet, sodass beide Fahrrichtungen so aufrechterhalten werden können. Analog dieser beiden Abschnitte werden nacheinander vier weitere, jeweils 150 bis 200 Meter lange Abschnitte mit halbseitiger Sperrung entlang der Stuttgarter Straße folgen, sodass die Arbeiten entlang der Stuttgarter Straße in insgesamt sechs Unterabschnitten durchgeführt werden.

Im Zeitraum, in dem Bereich der Fußgängerbrücke über den Neckar gearbeitet wird, muss die Brücke für eine kurze Zeit vollständig gesperrt werden. Geplant ist, dass diese Arbeiten außerhalb der Schulzeit in den Sommerferien stattfinden sollen, um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Während den beiden letzten Abschnitten entlang der Stuttgarter Straße wird ein Linksabbiegen aus der Steinachstraße in Richtung Neckartailfingen nicht möglich sein. Hierfür wird eine Umleitungsstrecke über Schlaitdorf eingerichtet werden.

Der auf der in Richtung Nürtingen rechten Straßenseite ab der Fußgängerbrücke vorhandene Gehweg muss für die Dauer der Bauarbeiten gesperrt werden. Der Fuß- und Radverkehr muss während der Zeit der Bauarbeiten über den vorhandenen Fußgängerüberweg beziehungsweise die vorhandene Straßenunterführung über die B 297 auf den Gehweg der linken Straßenseite umgeleitet werden. Außerdem wird für die gesamte Bauzeit vom Mai bis Oktober 2023 auf der B297 aus Richtung Nürtingen bei Neckartailfingen eine überörtliche Umleitung eingerichtet. Fahrzeuge aus Richtung Nürtingen werden dort durch entsprechende Beschilderung auf die B312 zur Fahrt in Richtung Tübingen umgeleitet. Die Arbeiten zur Ertüchtigung der Hochwasserschutzeinrichtungen im Bauabschnitt entlang der Stuttgarter Straße sollen Ende Oktober abgeschlossen sein. (eg)

