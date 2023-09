Natürlich waren es zwei Schlüssel, die übergeben wurden beim offiziellen Festakt in Metzingen. Schließlich wurde am Freitagabend nicht nur das neue Feuerwehrgebäude seiner Bestimmung übergeben, sondern auch der Baubetriebshof. Die Hand am Schlüssel hatten Feuerwehrkommandant Hartmut Holder (Vierter von links) und Bauhofchef Daniel Vesin (Dritter von rechts). FOTO: RUOF Natürlich waren es zwei Schlüssel, die übergeben wurden beim offiziellen Festakt in Metzingen. Schließlich wurde am Freitagabend nicht nur das neue Feuerwehrgebäude seiner Bestimmung übergeben, sondern auch der Baubetriebshof. Die Hand am Schlüssel hatten Feuerwehrkommandant Hartmut Holder (Vierter von links) und Bauhofchef Daniel Vesin (Dritter von rechts). FOTO: RUOF

