»Die Zeit ist verdammt schnell rumgegangen«, sagt Louis Schumann. Die sieben Jahre und elf Monate, in denen er Geschäftsführer des Schwäbische Alb Tourismusverbandes – kurz: SAT – war, sieht man ihm kaum an. Vielleicht ein paar Fältchen und graue Härchen mehr, das Gesicht ein bisschen weniger bubenhaft, aber immer noch jugendlich frisch und voller Tatendrang. Louis Schumann ist inzwischen 41 Jahre alt. Heute dreht er zum letzten Mal den Schlüssel in seinem Büro im Haus des Tourismus in Bad Urach um. Eine gute, intensive Zeit. Zeit, eine neue Herausforderung anzupacken.

Louis Schumann vor dem Haus des Tourismus in Bad Urach. Das Büro des SAT-Geschäftsführers ist im zweiten Obergeschoss. Der 41-Jährige hat nach knapp acht Jahren eine neue berufliche Herausforderung gesucht. Foto: Andreas Fink Louis Schumann vor dem Haus des Tourismus in Bad Urach. Das Büro des SAT-Geschäftsführers ist im zweiten Obergeschoss. Der 41-Jährige hat nach knapp acht Jahren eine neue berufliche Herausforderung gesucht. Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.