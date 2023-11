Seit vielen Wochen steht an der B 28 auf Höhe der Bleiche ein Unfallauto. Der Halter hat das Fahrzeug nach dem Unfall am 10. September von der einen auf die andere Straßenseite gestellt, ist aber seither abgetaucht. Jetzt hat die Polizei veranlasst, dass der Peugeot abgeschleppt wird. Später wird er versteigert, um die Kosten zu decken. Foto: Andreas Fink Seit vielen Wochen steht an der B 28 auf Höhe der Bleiche ein Unfallauto. Der Halter hat das Fahrzeug nach dem Unfall am 10. September von der einen auf die andere Straßenseite gestellt, ist aber seither abgetaucht. Jetzt hat die Polizei veranlasst, dass der Peugeot abgeschleppt wird. Später wird er versteigert, um die Kosten zu decken. Foto: Andreas Fink

