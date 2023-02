Quiz lösen und Eintritt in die Panorama-Therme Beuren gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BEUREN. Manchmal braucht es nicht mehr als ein heißes Bad, um dem Stress des Alltags zu entfliehen. Noch besser erholt es sich bei einer Auszeit in einem Thermalbad. Wer beim GEA-Quiz der Woche sein Wissen unter Beweis stellt, hat die Chance, solch einen entspannten Tag auf unsere Kosten zu genießen.

Zu gewinnen gibt es einmal Eintrittskarten für zwei Personen für die Panorama-Therme in Beuren. Außerdem gsind fünf Sportbeutel mit Badetüchern des Hallenbads in Pfullingen und vier gelbe Badeenten in der Verlosung. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Außerdem werden die Gewinner im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)