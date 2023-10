Qualität und Vielfalt auf dem Dettinger Kunsthandwerkermarkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Es war fast wie immer auch beim 27. Dettinger Kunsthandwerkermarkt: am Samstag weniger Besucher als am Sonntag, aber mehr Käufer, am Sonntag mehr Schauende als Kaufinteressierte. Insgesamt aber alle wieder zufrieden – Käufer, Aussteller und Organisatoren, denn es wird erfahrungsgemäß Qualität und Vielfalt geboten. Angenehm ist, dass der Kunsthandwerkermarkt mit Inhalten punktet, was allerdings auch für die Verpflegungsstände gilt: Weniger ist mehr und von hoher Qualität.

Auch wenn viele Besucher kommen, ist es keine Massenveranstaltung, sondern Handwerk ist Trumpf, keine Industrieware. Stammaussteller bringen neue Werke mit und neu Aussteller kommen mit eigenen Ideen dazu und ergänzen das bereits Vorhandene. Ein Beispiel ist Oliver Jürgens mit seiner Messerschleiferei. Da kamen dann Besucher vom Samstag ein zweites Mal am Sonntag und brachten alles mit, was es zu schleifen gab. »Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich meine stumpfen Messer und Scheren mitgebracht«, war sehr oft zu hören, und einige Besucher kamen extra deswegen noch einmal.

Betonköpfe und Biberschwanzziegel

Selbst entworfene und handgemachte Vogeltränken, in denen die gefiederten Freunde auch baden können, waren Verkaufshit bei Betonkunst-es von Rean Hiller und auch die Sinnsprüche auf Biberschwanzziegeln von Karin Schmid wurden gerne als individuelles Geschenk oder für das eigene Haus gekauft.

Das sind nur einige von vielen Beispielen, die den Kunsthandwerkermarkt so beliebt machen, denn Kreativität und Qualität sind miteinander verbunden und inspirieren zu neuen Dekorationen im eigenen Umfeld. Seien es die Windräder von Siegfried Buck oder die Schneckenhaus-Variationen von Tanja Strehnisch, handgefärbte Strickgarne von Annette Junge, handgemachte Seifen von Kathrin Hafemann oder Holzmodeln für Springerle von Horst Gehringen, alle waren »Hingucker« für die Besucher, die auch gerne dem Besenbinder Meinulf Stoffel und anderen Kunsthandwerkern bei der Arbeit zuschauten.

Der Kauf wird gut überlegt

Wärmende Bekleidung war bei dem »goldenen Oktoberwetter« nicht unbedingt stark gefragt, aber Essen und Trinken schon, denn bekanntlich ist der Kunsthandwerkermarkt auch ganz besonders ein Treffpunkt für zwischenmenschliche Begegnungen, und die sind oft mit einer Kaffeepause oder einem Snack verbunden. Der Förderverein der Schillerschule bot dazu beispielsweise eine große Auswahl an Kuchen und Torten nach Hausfrauenart. Insgesamt war teilweise zu spüren, dass Menschen mehr sparen und sich einen Kauf gut überlegen, weil die Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Das merken auch die Aussteller wie zum Beispiel Gerlinde Groskinky. »Die Qualitätsstoffe sind teilweise um 30 Prozent gestiegen. Diese Preise kann ich natürlich so nicht an die Kunden weitergeben, also ist der Verdienst kleiner geworden«, nennt Groskinsky einen Grund für kleine Preiserhöhungen, die durch höhere Kosten beim Einkauf von Rohmaterial bedingt sind.

»Aber billige Ware hält auch nicht lange und ist darum eigentlich teurer«, sagten einige Kundinnen, die lieber auf dem Dettinger Kunsthandwerkermarkt einkaufen, als online zu bestellen. »Wir sind jedes Jahr hier und finden immer was Tolles.« (GEA)