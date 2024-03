»Achtung, Neo-Nazi!« Mit wie Fahndungsplakaten aussehenden Flugblättern wird in Pliezhausen vor einem Mann gewarnt, der Teil des Dritten Wegs sein soll. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes hat der GEA auf diesem Foto das Gesicht des Mannes verpixelt und seinen Namen geschwärzt. Foto: Malte Klein »Achtung, Neo-Nazi!« Mit wie Fahndungsplakaten aussehenden Flugblättern wird in Pliezhausen vor einem Mann gewarnt, der Teil des Dritten Wegs sein soll. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes hat der GEA auf diesem Foto das Gesicht des Mannes verpixelt und seinen Namen geschwärzt. Foto: Malte Klein

