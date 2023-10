Zwei Georgier wollten in Metzinger Outlet Parfüm und Cremes im Wert von 2.400 Euro mitgehen lassen. Das Amtsgericht Reutlingen erteilte die Quittung in Form von Haftstrafen

Der eine Dieb erhielt vom Amtsgericht Reutlingen ein halbes Jahr als Strafe, der andere muss für 1,5 Jahre im Gefängnis bleiben - beide hatten Parfüms und Cremes im Wert von 2400 Euro im Metzinger Outlet geklaut. Foto: Norbert Leister Der eine Dieb erhielt vom Amtsgericht Reutlingen ein halbes Jahr als Strafe, der andere muss für 1,5 Jahre im Gefängnis bleiben - beide hatten Parfüms und Cremes im Wert von 2400 Euro im Metzinger Outlet geklaut. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.