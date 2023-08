Teilhabe, Respekt, Arbeit, Unterstützung, Dasein, Engagement: Darum geht es in dem neuen Projekt »Traude« im Haus Matizzo Metzingen für Menschen ab 60 Jahren. Anja Beck vom Diakonieverband Reutlingen koordiniert es. Einzelberatung in verschiedenen Lebenslagen wird schon angeboten, ein gemeinsamer Mittagstisch ist im Gespräch.

Anja Beck ist (derzeit) im Haus Matizzo in Metzingen die Ansprechpartnerin für Menschen ab 60 Jahren. Foto: pfi Anja Beck ist (derzeit) im Haus Matizzo in Metzingen die Ansprechpartnerin für Menschen ab 60 Jahren. Foto: pfi

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.