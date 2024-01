Vom Park-&-Ride-Parkplatz am Metzinger Bahnhof führt die neue Fahrradstraße zu einem ebenso neuen Rad-/Gehweg unter der Nürtinger Straße durch bis zur Rechbergstraße. Foto: Markus Pfisterer Vom Park-&-Ride-Parkplatz am Metzinger Bahnhof führt die neue Fahrradstraße zu einem ebenso neuen Rad-/Gehweg unter der Nürtinger Straße durch bis zur Rechbergstraße. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.