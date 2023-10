Die Neue Energie Römerstein will eine Heizzentrale in der alten Kläranlage bauen und fürchtet eine Verzögerung um ein Vierteljahr

Hans Sigel, Hans Roth und Christian Class (von links) zeigen, wie viele der grün markierten Gebäude bereits an das Böhringer Nahwärmenetz angeschlossen sind. Foto: Malte Klein Hans Sigel, Hans Roth und Christian Class (von links) zeigen, wie viele der grün markierten Gebäude bereits an das Böhringer Nahwärmenetz angeschlossen sind. Foto: Malte Klein

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.