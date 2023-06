Die Naturfreunde sind in Dettingen eine feste Größe. Die »grünen Roten« feiern ihr hundertjähriges Bestehen. Am Wochenende war am Waldheim schwer was los

Gute Worte und auch finanzielle Unterstützung für die Naturfreunde gab's vom Landesvorsitzenden Andreas Linsmeier (rechts) und Jochen Alber, dem Vorsitzenden der Umweltstiftung Naturfreunde (Mitte). Den Ortsvorsitzenden Achim Voigt freut's. FOTO: OECHSNER Gute Worte und auch finanzielle Unterstützung für die Naturfreunde gab's vom Landesvorsitzenden Andreas Linsmeier (rechts) und Jochen Alber, dem Vorsitzenden der Umweltstiftung Naturfreunde (Mitte). Den Ortsvorsitzenden Achim Voigt freut's. FOTO: OECHSNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.