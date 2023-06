Zwei Lkw von Koch Textilpflege holen und bringen gereinigte Wäsche ins Interimslager im ehemaligen Nahkauf-Markt Neuhausen. Das eigene Firmengebäude im Gewerbegebiet Längenfeld ist nach einem Brand vorübergehend nicht mehr nutzbar. Foto: Markus Pfisterer Zwei Lkw von Koch Textilpflege holen und bringen gereinigte Wäsche ins Interimslager im ehemaligen Nahkauf-Markt Neuhausen. Das eigene Firmengebäude im Gewerbegebiet Längenfeld ist nach einem Brand vorübergehend nicht mehr nutzbar. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.