Bäckermeister Siegfried Fritz findet kein Personal mehr für die Backstube und die drei Läden am Stammsitz in Neuhausen, in Metzingen und Dettingen.

Die Regale leeren sich bereits, in der Backstube läuft der Betrieb noch bis zum 31. Oktober: Siegfried Fritz schließt den vom Großvater gegründeten Traditionsbetrieb. Foto: Kirsten Oechsner Die Regale leeren sich bereits, in der Backstube läuft der Betrieb noch bis zum 31. Oktober: Siegfried Fritz schließt den vom Großvater gegründeten Traditionsbetrieb. Foto: Kirsten Oechsner

