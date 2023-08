Die Tour von Hannes Bertsch im Schönbuch bietet alles, was das Graveler-Herz begehrt, inklusive ein paar giftigen Rampen. Die im Bild rechts hat um die 17 Prozent. Links oben ist der 42-Jährige am Erlenweiher in der Nähe des Sauruckens zu sehen. Links unten ein Bild von einem leichten Trail oberhalb von Bebenhausen. Foto: Andreas Fink Die Tour von Hannes Bertsch im Schönbuch bietet alles, was das Graveler-Herz begehrt, inklusive ein paar giftigen Rampen. Die im Bild rechts hat um die 17 Prozent. Links oben ist der 42-Jährige am Erlenweiher in der Nähe des Sauruckens zu sehen. Links unten ein Bild von einem leichten Trail oberhalb von Bebenhausen. Foto: Andreas Fink

