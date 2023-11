Katrin Renz ist in Metzingen aufgewachsen. Sie ist die Produzentin von »Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste«. Am Freitag stellt sie ihren Film im Metzinger »Luna« vor.

Ingeborg Bachmann (Vicky Krieps) versucht in der ägyptischen Wüste ihre gescheiterte Liebesbeziehung mit Max Frisch zu verarbeiten. Foto: Wolfgang Ennenbach Ingeborg Bachmann (Vicky Krieps) versucht in der ägyptischen Wüste ihre gescheiterte Liebesbeziehung mit Max Frisch zu verarbeiten. Foto: Wolfgang Ennenbach

