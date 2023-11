Mitglieder des Arbeitskreis Stadtgeschichte Metzingen (AKS) stellen das neue »Spuren«-Heft und den zweiten Jahreskalender mit historischen und aktuellen Vergleichsfotos vor: (von links) Paul Heinzelmann, Dr. Helmut Kaut, Patricia Stasch, Dr. Fritz Kemmler und Rudolf Renz. Foto: Markus Pfisterer Mitglieder des Arbeitskreis Stadtgeschichte Metzingen (AKS) stellen das neue »Spuren«-Heft und den zweiten Jahreskalender mit historischen und aktuellen Vergleichsfotos vor: (von links) Paul Heinzelmann, Dr. Helmut Kaut, Patricia Stasch, Dr. Fritz Kemmler und Rudolf Renz. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.