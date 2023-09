Ein absolutes Rekordergebnis erbrachte am Sonntag der Spendenlauf des Kulturforums Metzingen zugunsten des kleinen Emilio. Mit 25.652 Euro wurde, so Pressesprecherin Susanne Hoppenkamps, die höchste Summe bei den Metzinger Sponsorenläufen erreicht.

Ob rennend, gehend oder rollend - alle machten mit. Foto: Gabriele Böhm Ob rennend, gehend oder rollend - alle machten mit. Foto: Gabriele Böhm

